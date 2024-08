Calciomercato Juve, il piano del Porto sulla cessione di Conceicao

Nelle prossime ore la Juventus piazzerà il colpo di calciomercato Francisco Conceicao, ma per il suo cartellino il Porto punta sulla clausola

Gli ultimi giorni di calciomercato della Juventus starebbero risultando molto caldi. Dopo Nico Gonzalez, oggi è il giorno di Francisco Conceicao, il quale, dopo aver ultimato le visite mediche, è atteso alla firma del contratto che lo legherà ai bianconeri nella prossima stagione. Il calciatore si trasferirà alla Juve con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Riscatto Conceicao: il Porto chiede il pagamento della clausola

La Juventus avrà dunque la possibilità di trasformare l’acquisto temporaneo del cartellino del giocatore a definitivo. Per farlo, come riporta A Bola, sarà necessario il pagamento della clausola rescissoria del giocatore da 30 milioni di euro. Una cifra molto importante che farebbe intuire come il presidente Andrè Villas Boas sarebbe ben lieto di riaccogliere il giocatore in caso di mancato pagamento.