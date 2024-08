Calciomercato Juve, il Palermo fa la spesa tra le fila dei bianconeri

L'asse di calciomercato tra Juventus e Palermo risulterebbe attivo: sono due gli elementi tra i bianconeri che potrebbero passare in rosanero

Il Palermo guarda in bianconero per aumentare le proprie chance di promozione in Serie A. Secondo Tmw, il club rosanero, dopo alcuni giorni di trattativa, sarebbe estremamente vicino a concludere due affari con la Juventus. Inoltre, le operazioni tra i due club potrebbero non esaurirsi qui.

Hasa e Sekulov verso il Palermo: il sogno è Nicolussi Caviglia

In primo luogo, il Palermo starebbe concludendo per il centrocampista Luis Hasa e l’attaccante Nikola Sekulov. Quest’ultimo, convocato da Thiago Motta per l’amichevole contro il Brest, potrebbe dunque essere risparmiato. Il calciatore sembrerebbe essere stato seguito anche dalla Sampdoria, che però ha recentemente chiuso per Gennaro Tutino. Infine, rimarrebbe aperto un discorso per Hans Nicolussi Caviglia, il quale sarà difficile da convincere a scendere in Serie B.