Calciomercato Juve, il Liverpool si inserisce per Koopmeiners

Teun Koopmeiners, obiettivo del calciomercato della Juventus, sarebbe finito nel mirino del Liverpool che vorrebbe portarlo subito in Premier

Pericolo inglese per la Juventus. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, mentre i rapporti tra club bianconero e Atalanta si sarebbero irrigiditi per Teun Koopmeiners, sul calciatore sarebbe piombato il Liverpool. Quello dei Reds non sarebbe un interesse nuovo, ma questa volta il tentativo sembrerebbe anche dovuto al fatto che le difficoltà della Juve ad avvicinarsi a un accordo per il giocatore sarebbero diventate evidenti.

Juve ottimista sulla volontà del giocatore

In attesa che il Liverpool formalizzi una proposta all’Atalanta per Koopmeiners, la Juventus rimarrebbe comunque cautamente ottimista. I bianconeri conterebbero sulla volontà del calciatore e, in altri termini, proprio su quell’intesa verbale tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’entourage dell’olandese. Lo stesso che avrebbe infastidito la società bergamasca. Un “accordo” che però non significherebbe necessariamente che Koopmeiners sia disposto ad attendere a lungo la Juve.