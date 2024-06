Calciomercato Juve, folta concorrenza per Mitaj

La Juventus starebbe pensando a Mario Mitaj per il prossimo calciomercato: il club bianconero dovrebbe però vedersi da un ampia concorrenza

In questi giorni, Mario Mitaj si starebbe mettendo in mostra con la Nazionale dell’Albania, avversaria in girone dell’Italia. Su un altro fronte, il Lokomotiv Mosca detentore del suo cartellino, si preparerebbe ad affrontare i diversi club che presto potrebbero bussare per il proprio calciatore. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, che avrebbe pensato a lui per rinforzare la catena di destra di difesa.

Si allunga la fila per Mitaj

Nel caso la Juventus decidesse di affondare per Mitaj, difficilmente ci sarà la possibilità di battere sul tempo la concorrenza. Infatti, quest’ultima appare ogni giorno più folta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al Bologna, si sarebbe aggiunto l’interesse del Brest e del Galatasaray. Tutte società che, come i bianconeri, potranno garantire il palcoscenico della Champions League.