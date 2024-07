Calciomercato Juve, Everton e Arabia Saudita su McKennie

Dove andrà a giocare Weston McKennie? Il classe 1998 è in uscita dalla Juve: su di lui ci sono diverse squadre interessate

Con l’addio di Massimiliano Allegri, l’unico che è stato in grado di valorizzarlo a pieno, le speranze che McKennie resti alla Jubve si fanno sempre più basse. Dopo il no all’Aston Villa nell’operazione Douglas Luiz, ora il classe 1998 ha diverse opzioni.

Calciomercato Juve, dove andrà McKennie?

Il Fenerbahce l’ha cercato ma la Turchia non entusiasma l’americano, che vorrebbe restare in Europa. L’Everton ha fatto i primi sondaggi e potrebbe rivelarsi quindi un’opzione interessante. Gli inglesi hanno venduto Onana per 60 milioni e sono quindi alla ricerca di un sostituto: la Juve spera di incassare tra i 15 e i 20 milioni di euro. Altrimenti occhio all’estero: un intermediario dell’Arabia Saudita si è già mosso, mentre l’Inter Miami in MLS è pronta a fare di tutto per convincerlo a tornare in patria.