Calciomercato Juve, nuovo nome per la fascia: piace Adeyemi

La Juve pensa ad Adeyemi per rinforzare le fasce: i bianconeri sono pronti a inserire nella trattativa una contropartita

Dal suo arrivo alla Juve Thiago Motta ha fatto una richiesta specifica: servono nuovi esterni d’attacco. Con il passaggio dal 3-5-2 di Allegri al 4-2-3-1, infatti, serviranno più ali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Greenwood e Sancho i bianconeri starebbero pensando anche a Karim Adeyemi. L’esterno del Borussia Dortmund è dotato di una velocità impressionante che potrebbe essere molto utile alla Vecchia Signora. Il classe 2002 non è un bomber (solo 14 gol nei due anni in giallonero) ma può ricoprire più ruoli e la sua duttilità è un fattore da tenere in considerazione. Il BVB lo valuta circa 28 milioni di euro ma il costo del cartellino potrebbe abbassarsi con l’inserimento nella trattativa di Soulè o Huijsen.