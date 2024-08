Calciomercato, il Palermo bussa alla Juventus per due giocatori

Il Palermo avrebbe messo nel mirino due calciatori della Juventus per questo calciomercato: le trattative sarebbero ai nastri di partenza

Il Palermo si candida tra le principali forze del campionato di Serie B e per aumentare le sue chance promozione avrebbe bussato alla porta della Juventus. Questo è quanto riporterebbe l’edizione odierna del Il Giornale di Sicilia relativa al calciomercato del club rosanero. Nei giorni scorsi, il club siciliano avrebbe sondato in casa Juve per Hans Nicolussi Caviglia, ma ora la loro attenzione si sarebbe spostata anche su un altro elemento della rosa bianconera.

Il Palermo prova il colpo Barbieri

Oltre al centrocampista dei bianconeri, il Palermo avrebbe chiesto informazioni alla Juventus anche per Tommaso Barbieri, terzino destro in prestito al Pisa nella passata stagione. Entrambi i calciatori erano stati recentemente sedotti dal Venezia neopromosso. I lagunari avrebbero poi virato su altri obiettivi anche per le richieste economiche non idilliache con la Juventus. Richieste che potrebbero rappresentare uno scoglio anche per i rosanero, in particolare per Nicolussi Caviglia, non semplice da strappare alla massima categoria.