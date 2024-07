Calciomercato, Berardi asso nella manica della Juventus

Domenico Berardi rimarrebbe nel giro dei calciatori interessanti per il calciomercato della Juve, ma solo eventualmente a fine di agosto

La Juventus continuerebbe a setacciare il calciomercato alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco per rinforzare la rosa a disposizione di mister Thiago Motta. Tra i giocatori che farebbero parte della lista dei papabili di Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il vecchio pallino dei bianconeri Domenico Berardi.

Berardi “piano B” della Juventus

Nelle idee della Juve, l’attaccante del Sassuolo sarebbe però solamente una carta da giocare in un determinato momento del calciomercato. Il grave infortunio condizionerebbe sicuramente le scelte delle squadre interessate a lui, che però d’altro canto, sarebbe appetibile per una svalutazione del cartellino dovuta alla retrocessione dello stesso Sassuolo. Ecco che allora il club bianconero potrebbe decidere di affondare, ma solo nel caso che non si riuscisse a sopraggiungere precedentemente agli altri obiettivi dello stesso ruolo.