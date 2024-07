Calciomercato, Adeyemi ci siamo: l’offerta della Juventus

La Juve starebbe provando ad accelerare sul calciomercato per Karim Adeyemi: il club bianconero avrebbe formulato la prima offerta per lui

La Juventus rompe gli indugi per il ruolo di attaccante esterno da prelevare sul calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il prediletto per il club bianconero sarebbe Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e l’offerta per il suo sul tavolo sarebbe di quelle importanti.

La proposta di Giuntoli: i dettagli

La proposta del direttore sportivo della Juve alla società tedesca sarebbe quella di 35 milioni di euro più altri 10 di bonus. Cifre che si avvicinerebbero di molto alle pretese del Borussia per il giocatore. Inoltre, sarebbe pronto anche il contratto che eventualmente il giocatore andrebbe a firmare con i bianconeri, dalla durata di 4 anni.