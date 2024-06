Braglia: “Juve? Non è detto che tutti i cambiamenti facciano bene”

Simone Braglia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato.

Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora: “Arrivano giocatori molto forti, ma in una Juve che nella prossima stagione sarà molto diversa da quella che ha chiuso quella 2023/24. E questo non è per forza un bene. Cambierà il portiere, molto a centrocampo e probabilmente anche qualcos’altro, oltre all’allenatore. Thiago Motta dovrà adattarsi ad un ambiente che non è certo quello di Bologna e giocatori che non hanno mai giocato insieme dovranno riuscire a trovare le giuste alchimie, potrebbe essere un processo non semplice”.