Verso Juve-Nantes: i precedenti contro le squadre francesi

In vista del match di Europa League contro il Nantes , la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sui precedenti contro squadre francesi: " Non è una novità ospitare a Torino club francesi per gli incontri di Europa League e prima di Coppa Uefa . Prima del Nantes, in questa competizione gli incroci hanno riguardato due club – Psg e Lione – e si sono giocati in tre stadi della città: il Comunale, il Delle Alpi e l'Allianz Stadium.

Il primo incrocio della Juventus contro un club francese in Coppa Uefa è una data storica. La sfida con il Psg si gioca il primo novembre del 1989, nel giorno in cui la Signora compie 102 anni. A rappresentare il club con la fascia da capitano c'è Stefano Tacconi.

Juventus-Psg è la gara di ritorno dei sedicesimi. A Parigi i bianconeri hanno vinto 1-0. A Torino una rete di Galia sembra mettere in discesa la qualificazione, ma i francesi pareggiano immediatamente con Bravo. Nella ripresa la suspense dura fino a 8 minuti dalla fine, quando da un calcio d'angolo De Agostini ferma una ripartenza e scocca un tiro che trova la deviazione di Bosser: palla in rete e grande esultanza del giocatore.

Juventus-Psg si ritrovano 4 anni dopo. La Juve si è spostata dal Comunale al Delle Alpi e la posta in palio è ancora più alta: l'incontro è infatti la semifinale d'andata di Coppa Uefa. Un match indimenticabile, contrassegnato dai gol di due futuri Palloni d'Oro. Per i francesi segna George Weah. La risposta bianconera è opera di Roberto Baggio con 2 capolavori, l'ultimo dei quali è una pennellata su punizione che giustifica il suo soprannome di Raffaello.

Come nel 1989, ma in tutt'altro contesto. La Juve ospita un club francese nel 2014 in Europa League. Stavolta siamo all'Allianz Stadium e l'avversario è il Lione, ma come quel lontano precedente i risultati sono identici: 1-0 in Francia, 2-1 in Italia. E anche la dinamica è la stessa: apre Pirlo, pareggia Briand e autogol di Umtiti su conclusione di Marchisio. Nella foto Gigi Buffon vigila su un'incursione di uno dei gioielli del Lione, Corentin Tolisso". (juventus.com)