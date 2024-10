Calciomercato, addio Napoli: “Forse lo prende la Juventus” / News

Nuove voci e indiscrezioni legate al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe accadere rispetto all'attacco

Juventus, grosse notizie di mercato: occhio agli affari col Napoli

La Juventus vuole migliorare la propria rosa. In questo senso c’è Giuntoli che sembra assolutamente pronto ad affondare il colpo su diversi calciatori che sono già stati inseriti sulla lista e sull’agenda del club bianconero. Ma – nello specifico – una grossa novità è rappresentata dal fatto che ci potrebbero essere seriamente delle sorprese capaci di spiazzare anche gli addetti ai lavori che magari, non mettono in ballo la possibilità che la Juve possa prendere questo o quel calciatore. Certo, si parla dei nomi più noti ma allo stesso tempo difficilmente si potrà prendere in considerazione anticipatamente l’idea che la Juve possa pescare dei nomi che spesso non sono stati tirati fuori. E’ sicuramente il caso di un calciatore che non sta trovando troppo spazio al Napoli e che adesso sarebbe finito nel mirino del club bianconero.

In attacco la Juventus vuole cambiare le cose. Il reparto non ha troppi nomi spendibili e questo è innegabilmente un problema. Ecco il motivo per cui Giuntoli sta lavorando su piste come quella legata a Jonathan David che piace moltissimo ed ecco perché in queste settimane abbiamo visto uscire fuori diversi nomi inediti. Uno di questi è quello di Raspadori. Il giocatore non sta trovando grande spazio per quanto riguarda il suo apporto al Napoli e per questo, la Juventus ci starebbe pensando come rinforzo per il mese di gennaio. Avete capito bene. Un colpo da chiudere subito per dare una mano a Vlahovic molto solo lì davanti, senza però spendere troppi soldi. E’un’idea e da quanto risulta, potrebbero esserci delle serie sorprese da qui a qualche settimana. Staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, Giuntoli sta lavorando a qualcos’altro di incredibile, sempre rispetto al calciomercato <<<