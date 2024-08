Mercato Juve | Addio Chiesa? Si valuta un colpo clamoroso in attacco

La Juventus lavora in sede di calciomercato e non pensa solo al prossimo futuro, ma anche a quello un po' più remoto

La Juventus vuole capire come muoversi in sede di calciomercato da qui al prossimo futuro. E quello che stiamo dicendo non riguarda solamente l’aspetto legato a questo o a quel nome, ma un progetto ben chiaro che Giuntoli vuole provare a portare a termine nell’arco di 2-3 anni. C’è una visione dietro ogni mossa dei bianconeri e questa, la stiamo vedendo già oggi con la scelta – ad esempio – di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Una mossa molto chiara che non lascia spazio a interpretazioni. Niente santoni ma gente che sta emergendo e che merita di vestire la prestigiosa maglia della Juve. Anche per questa ragione, Giuntoli lavora sul presente ma anche sul futuro. Tanto che avrebbe le idee molto chiare per quel che concerne il calciomercato, se non si fosse capito.

Chiesa dice addio, la Juventus valuta un colpo grosso in attacco

Ora stanno tutti a scrivere che Giuntoli ha messo il turbo. In realtà, il dirigente bianconero non ha fatto altro che fare le cose con i tempi necessari. Questa non è la Play Station e le trattative vanno portate avanti con equilibrio e lucidità. Ecco perché oggi vogliamo svelarvi in esclusiva un nome che la dirigenza Juventina avrebbe messo nel mirino considerando che uno dei ruoli su cui bisognerà porre l’accento, sarà quello legato all’attacco.

Vlahovic è una garanzia, certo. Ma l’idea di andare a prendere un degno sostituto resta in piedi. E come. Ed è per questo motivo che Giuntoli starebbe monitorando diversi nomi. Tra questi c’è quello di Jonathan David. Un fenomeno da 60 milioni di euro, che però si libererà dal Lille a zero il prossimo anno. Una macchina da gol (quest’anno 3 gol e 1 assist in 5 apparizioni, la scorsa stagione 26 gol e 9 assist in 47 partite) che a 24 anni non vede l’ora di spiccare il volo. Ragione per cui, vista la possibilità di prenderlo a zero il prossimo anno, Giuntoli si starebbe già portando avanti con il lavoro. Provando a capire la fattibilità dell’operazione. Che secondo noi, resta assolutamente alla portata. Detto questo, parlando del mercato della Juventus, attenzione: sta circolando una voce che fa impazzire i tifosi Juventini <<<