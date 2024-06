Adani: “Douglas Luiz è un calciatore di livello mondiale”

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'operazione Douglas Luiz per i bianconeri.

Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Ciao Ragazzi, la Juve se chiude l’operazione Douglas Luiz fa un colpo superiore. Conosco questo calciatore dal sudamericano Under 20 del 2017 in Ecuador, in quel Brasile giocavano lui, Dodò, Richarlison e Paquetà. Un calciatore di livello mondiale. Sa far tutto, non è un volante di contenimento anzi di accompagnamento, andare a vedere i gol che fa quando arriva nell’area avversaria, le qualità e con che tempi di gioco. Sa controllare e dominare il gioco, sa gestire il possesso palla e sa verticalizzare. Guardate quanti gol ha fatto fare, guarda avanti e la palla la dare con inserimenti di destro e di sinistro, di interno e di esterno, colpo sotto. Sa giocare nel traffico, quindi anche nell’ultimo terzo di campo con veramente grandi qualità, grande visione e grande lettura”.