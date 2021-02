Le probabili formazioni di Juventus-Roma: Ronaldo e Morata in attacco

TORINO – Siamo ormai alla vigilia di un altro big match del campionato di Serie A 2020-2021. Domani, alle 18:00, la Juventus ospiterà in casa la Roma per una sfida al cardiopalma, che sarà fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. La gara dell’Allianz Stadium di Torino sarà valevole per la 21esima giornata di campionato. Sarà un momento importantissimo sia per i bianconeri che per i giallorossi, rispettivamente quarti e terzi, ad un solo punto di distanza. L’obiettivo di entrambe, infatti, è quello di ridurre il gap dal vertice della classifica, dove si trova ancora in solitaria il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono 7 punti sopra la Juve, che però ha giocato una partita in meno rispetto a tutte le dirette concorrenti per il titolo.

Le due squadre arrivano alla partita di domani molto cariche, grazie alle due grandi vittorie ottenute nelle ultime gare giocate. La Roma, infatti, domenica scorsa ha battuto per 3-1 l’Hellas Verona in casa. La Juve, invece, ha sconfitto a San Siro l’Inter lo scorso mercoledì, nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Adesso, però, in campionato sarà tutta un’altra storia e le due compagini dovranno far fronte anche ad alcuni problemi. Tante, infatti, sono le assenze da entrambe le parti: per i giallorossi saranno indisponibili gli infortunati Smalling, Zaniolo, Pastore, Pedro, oltre allo squalificato Pellegrini. Per i bianconeri, invece, saranno out Dybala, Ramsey e Bentancur (anche lui squalificato).

Alla vigilia del big match, dunque, i due allenatori stanno ultimando le scelte per i 22 che scenderanno in campo. Andrea Pirlo, dopo aver utilizzato molto spesso Dejan Kulusevski come seconda punta, domani si affiderà di nuovo a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata in attacco. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus-Roma.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Alex Sandro, De Ligt, Demiral, Dragusin, Fagioli, Peeters, Bernardeschi, Kulusevski, Da Graca.

ROMA (3-5-2) – Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. All.: Fonseca. A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Perez, Pastore, El Shaarawy, Dzeko.