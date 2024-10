Juve, Giannichedda: “L’assenza di Koopmeiners è pesante”

Giuliano Giannichedda ha parlato delle tante assenze in casa Juve: per l'ex calciatore, quella di Teun Koopmeiners sarebbe quella più pesante

Intervistato per TJ, Giuliano Giannichedda ha parlato della marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida di campionato contro la Lazio. Ecco le sue parole: “L’assenza più pesante credo sarà quella di Koopmeiners, perché aveva dato una quadratura e riusciva a trasformarsi in un valore aggiunto in attacco. Oltre a fare più ruoli, con il suo pressing invogliava tutta la squadra a seguirlo. Lui mancherà tantissimo alla Juventus, ma poi non dimentichiamoci di Bremer che sarà fuori per tutto l’anno. A mio parere è il difensore più forte che avevamo in Italia. Vlahovic? Deve trascinare la squadra con le prestazioni e i gol segnati. La Juventus è costruita da giocatori fortissimi in tutti i reparti, Dusan – che deve essere una pedina importante in attacco – non dovrà sentire troppo il peso di questa cosa”.

Giannichedda: “Occasione per Douglas Luiz”

L’ex bianconero ha proseguito: “Mi aspetto un passo avanti da Douglas Luiz. Thuram lo sta facendo, anche quando subentra, in Douglas invece nutriamo ancora tutti delle grandi aspettative per il rendimento avuto in passato in Premier e per la cifra spesa per portarlo a Torino. Il giocatore è forte e lo sappiamo, sta trovando delle difficoltà ma questa può esser l’occasione giusta per salire di livello e cominciare a far vedere quello che sa fare. Lui ha dimestichezza sia a livello tecnico, dinamico e di visione di gioco, per me può ricoprire ogni ruolo a centrocampo. Tra l’altro calcia molto bene da fuori, quindi può essere pericoloso quando arriva al limite dell’area. Poi starà a Motta vederlo in allenamento e capire in quale posizione migliore schierarlo, per cui sono sicuro che saprà come fare per farlo rendere al meglio”.