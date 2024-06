Juve, Serena: “Vlahovic non ha espresso tutto il suo potenziale”

Serena ha parlato dell'attaccante della Juve, Vlahovic: per l'ex giocatore, la punta non avrebbe ancora fatto vedere tutte le sue capacità

Intervistato per il Corriere di Torino, Aldo Serena ha parlato della coppia offensiva della Juventus della scorsa stagione, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per l’ex calciatore, con motivi differenti i due non avrebbero ancora mostrato tutte le loro abilità e qualità in bianconero. Sull’attaccante italiano, Serena ha detto: “Ha tutte le qualità per essere superlativo ma che in bianconero si è espresso soltanto a tratti. Mi sarei aspettato di più, immaginavo che Chiesa sapesse calarsi nel ruolo di seconda punta con maggiore efficienza e qualità”.

Serena su Vlahovic

L’ex calciatore ha proseguito parlando dell’attaccante serbo: “A Dusan non manca niente, mi stupisce che non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale, come abbiamo visto anche con la Serbia agli Europei. I gol li ha fatti e avrebbe potuto farne di più, ma il gioco della Juve lo scorso anno non l’ha valorizzato”.