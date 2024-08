SOCIAL – Juve, Vlahovic e Locatelli salutano Chiesa: i messaggi

L'attaccante della Juve Dusan Vlahovic ha voluto salutare sui social Federico Chiesa: il messaggio del bomber bianconero

Federico Chiesa ha lasciato la Juve dopo quattro anni in bianconero. Per molti, tifosi e giocatori, è stato un brutto colpo. Per questo Vlahovic e Locatelli sui social hanno voluto salutare il classe 1998. Il bomber serbo ha scritto: “In questi anni sei stato molto di più di un compagno di squadra e abbiamo condiviso tanto nello spogliatoio e fuori. Sei una persona e un amico speciale. Ti auguro il meglio. In bocca al lupo Fenix”.

Juve, il messaggio di Locatelli

Il centrocampista italiano, invece, ha scritto: “Ciao amico mio, parto dal dirti che mi mancherai in campo e fuori con il tuo modo unico di salutarci. Ti auguro il meglio per questa nuova avventura. Ti voglio bene ed è stato un piacere condividere questi anni insieme. Forza Fenix, ci vediamo presto!“.