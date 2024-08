Juve, ufficiale Chiesa al Liverpool: il comunicato e le cifre

La Juve ha ufficializzato la cessione di Chiesa: il comunicato del club bianconero e le cifre del trasferimento

La Juve ha ufficializzato il trasferimento di Federico Chiesa al Liverpool: operazione a titolo definitivo per 12 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, più 3 di bonus.

Juve, addio Chiesa: il comunicato

Il club bianconero ha annunciato la cessione con il seguente comunicato: “Le strade della Juventus e di Federico Chiesa si dividono, dopo quattro stagioni insieme. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 1997 al Liverpool. Quella in Inghilterra, per Federico, sarà la prima esperienza lontano dall’Italia dopo quelle alla Fiorentina prima e alla Juventus poi. Chiesa conclude l’avventura in bianconero con all’attivo oltre cento presenze tra tutte le competizioni – 131, per la precisione –, costellate da 32 reti e oltre venti assist. Oltre cento le partite disputate con la nostra maglia, dicevamo, con la centesima raggiunta nella stagione 2023/2024, in occasione della sfida contro il Lecce del 26 settembre scorso, all’Allianz Stadium. Quella contro il Monza, invece, è stata l’ultima apparizione – con rete annessa – di Federico in bianconero. Dal primo giorno in cui è arrivato a Torino ha fatto emergere tutte le sue qualità. Il suo desiderio di alzare l’asticella, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, sono stati uno stimolo in più per tutti. Chiesa saluta il nostro Club avendo vinto 1 Supercoppa Italiana nella stagione 2020/2021 e 2 Coppa Italia, rispettivamente nel 2020/2021 – segnando anche la rete decisiva nella finale di Reggio Emilia contro l’Atalanta – e nel 2023/2024. Grazie di tutto, Fede, e in bocca al lupo per il futuro!“.