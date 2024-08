UFFICIALE – Risoluzione consensuale tra Juventus e Szczesny

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato l’addio a Wojciech Szczesny. Il portiere lascia i bianconeri dopo aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale. L’estremo difensore polacco aveva ancora un anno di contratto con La Vecchia Signora. Nei mesi scorsi non è stato trovata un intesa per il rinnovo. Negli ultimi giorni le parti sono riuscite a venirsi incontro, favorendo i piani l’uno dell’altro.

“Era il luglio del 2017 quando Tek, così abbiamo tutti imparato a chiamarlo, faceva la sua prima conoscenza con l’ambiente juventino, dopo la parentesi di due stagioni in prestito alla Roma, con la quale si è affacciato per la prima volta al calcio italiano, approdando a Torino da Londra, sponda Arsenal. Da quel giorno il feeling fra Tek e il mondo bianconero è scoccato all’istante: sorrisi, passione reciproca ma soprattutto, passando al rettangolo verde, una vera e propria certezza tra i pali. 252 presenze in gare ufficiali con la maglia (23 per una stagione, poi numero 1) della Juventus, 200 delle quali in Serie A: quest’ultimo traguardo gli ha permesso di diventare il 7° calciatore straniero a raggiungere quota 200 apparizioni (dalla stagione 1994/95) con i nostri colori. 100 clean sheets (103 se si contano anche le gare in cui non è rimasto in campo integralmente). Nove i rigori parati fra Serie A (8 su 31 fronteggiati) e Champions League. Una percentuale di parate del 73% che lo piazza al primo posto in Serie A dal suo arrivo a Torino in questa speciale classifica. E poi i trofei, 8 in totale in questi suoi 7 anni di militanza in bianconero. Tre campionati italiani, 3 coppe Italia e 2 supercoppe italiane. In un attimo Tek ha conquistato gli juventini del mondo e siamo certi che tutti noi porteremo sempre nel cuore l’uomo e il professionista che ha indossato con orgoglio e impegno la nostra maglia. Grazie di tutto Tek e in bocca al lupo per il futuro!”.