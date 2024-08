SOCIAL – Juve, fischi a Locatelli? Thuram lo difende: il messaggio

Locatelli e Thuram nuovo due di centrocampo dentro e fuori dal campo: il messaggio social del centrocampista francese

Nel corso dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen nonostante il clima di festa alcuni tifosi sugli spalti hanno deciso di fischiare Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano nelle ultime stagioni ha deluso le aspettative e non è tra i beniamini del mondo Juve.

Thuram showing support to Locatelli! pic.twitter.com/gvTavLLZCB — Max Statman (@emaxstatman) August 6, 2024

Juve, il messaggio social di Thuram a Locatelli

Sulle stories di Instagram Marcus Thuram ha invece voluto complimentarsi con Locatelli. Il francese ha infatti pubblicato una foto che li ritrae insieme e sotto il commento: “Calcio”. I due sono stati schierati da Thiago Motta in mediana, con Douglas Luiz avanzato sulla trequarti, e non hanno lasciato a desiderare. Qualità e quantità, nonostante i fischi.