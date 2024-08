SOCIAL – Juve, Locatelli carca il gruppo: “Pronti a iniziare”

Il messaggio del centrocampista della Juve Manuel Locatelli in vista dell'inizio ufficiale della stagione bianconera

Con la partita contro l’Atletico Madrid si è conclusa l’ultima amichevole estiva della Juve. Per la squadra di Thiago Motta sono stati quattro incontri molto utili, che hanno permesso al nuovo allenatore di rodare il sistema in vista dell’inizio della stagione.

Juve, il messaggio social di Locatelli

Ruolo chiave negli schemi di Motta ce l’ha avuto Locatelli, per alcuni momenti anche capitano della squadra. Il centrocampista italiano non ha brillato in maniera particolare ma avrà modo di far valere le sue qualità. Dopo la sfida contro l’Atletico su Instagram ha voluto dare la carica ai suoi compagni: “Ultima amichevole pre-stagione giocata, ora pronti a iniziare”.