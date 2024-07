SOCIAL – Ex Juve, Ronaldo in lacrime dopo l’errore dal dischetto

Prima l’errore dal dischetto, poi le lacrime. Per l’ex Juve Cristiano Ronaldo la partita tra Portogallo e Slovenia non è stata di certo facile. Alla fine a passare il turno è stato comunque il portoghese, che ai calci di rigore ha battuto Oblak facendosi così perdonare per l’errore precedente.

Cristiano Ronaldo, crying after missing the penalty. pic.twitter.com/MQmDqBaGBo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

Ex Juve, errore e lacrime per Ronaldo: il video sui social

Al termine della partita l’ex Juve ha detto: “Ho provato tristezza ma poi allegria alla fine… Questo è il calcio. Ho vissuto momenti incredibili e inspiegabili, potevo portare in vantaggio la mia squadra ma non ho concretizzato. Oblak ha fatto una parata straordinaria, non mi sembrava così brutto il rigore però ho sbagliato. Lì ho provato tristezza, però la cosa più importante è poterci godere il passaggio del turno. La squadra ha fatto un lavoro incredibile e lottato molto bene: la Slovenia era ben schierata e ci ha messi in difficoltà. E poi il nostro portiere ha fatto tre parate meravigliose”.