Ronaldo, l’ex Juve non pensa al ritiro: “Mi sento ancora motivato”

L'ex Juve Cristiano Ronaldo non pensa ancora al ritiro: "Mi diverto ancora a giocare e i record sono una conseguenza naturale"

Intervenuto in conferenza stampa l’ex Juve Cristiano Ronaldo ha detto: “Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, vivere il momento e rimanere calmi. Se lavoriamo bene e come abbiamo fatto finora possiamo credere nella vittoria finale. Ragioniamo partita per partita, dobbiamo Euro 2024? Mi diverto ancora a giocare e i record sono una conseguenza naturale, non un obiettivo. Sono molto felice, sono al mio sesto Europeo e voglio godermelo il più possibile, giocando bene e cercando di vincere con la squadra. Farò del mio meglio per riuscirsi. Gara d’esordio? C’è sempre un po’ di ansia il giorno prima, fa parte del gioco. Quando non avrò più queste sensazioni sarà il momento di ritirarmi. Mi sento ancora tanto motivato. Sarà un torneo diverso dagli altri, ma siamo pronti”.