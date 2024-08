SOCIAL – Chiesa, messaggio d’amore per la Juve: il post

Federico Chiesa su Instagram ha voluto mandare un messaggio d'amore alla Juve e ai suoi tifosi: la foto e il commento

L’amore è pur sempre amore, anche quando non corrisposto. Nonostante sia stato messo fuori rosa, infatti, Federico Chiesa ha comunque deciso di mandare un messaggio alla Juve e ai suoi tifosi. Su Instagram ha infatti pubblicato una sua foto con la maglia della Vecchia Signora e in descrizione due emoji: bianco e nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

Juve, il messaggio social di Chiesa

Chiesa continua quindi a sostenere i colori bianconeri anche se il suo futuro resta comunque in bilico. Sulle sue tracce c’è la Roma, mentre il suo agente l’ha proposto al Milan. Chissà però che alla fine ad avere la meglio non sia la sua volontà… magari resterà davvero per un ultimo anno alla Juve.