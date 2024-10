Juve, botta e risposta tra Vlahovic e Marchisio: i messaggi social

Dusan Vlahovic è sempre più al centro della Juve, in campo e fuori: botta e risposta sui social con Marchisio

Che piaccia o meno Dusan Vlahovic è uno dei punti fissi di questa Juve. L’attaccante serbo è il grande riferimento offensivo della squadra di Thiago Motta, autore di cinque gol in otto partite giocate. Anche contro la Lazio il classe 2000 è stato di fondamentale importanza, punto di riferimento per la manovra bianconera. Tanti duelli aerei, palloni sporchi, una traversa e diversa azioni pericolose: impossibile chiedergli di più. Quello che però lo distingue da altri giocatori è l’atteggiamento, la grinta di chi non vuole arrendersi. Su X l’attaccante ha infatti scritto: “Grande e importantissima vittoria di SQUADRA! Continuiamo. Fino alla fine…“. Tanti i commenti dei tifosi della Juve tra cui uno d’eccezione, Claudio Marchisio: “Le vittorie più importanti si sudano fino alla fine“.

Juve, a tutto Vlahovic

La Juve ha segnato in questa stagione 11 gol in Serie A: considerando che uno è l’autogol di Gila, Vlahovic ha segnato la metà delle reti fatte da giocatori bianconeri. Cinque. Alcune prestazioni hanno lasciato a desiderare ma fare a meno di lui sembra impossibile. Anche perchè in panchina non ci sono reali alternative: Milik è ancora infortunato mentre gli esperimenti Nico Gonzalez e Weah non hanno convinto. Dusan è imprescindibile.