Juve, Vlahovic imprescindibile? Motta: “In tanti potrebbero giocare centravanti”

Vlahovic è imprescindibile per la Juve... o forse no? Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa sull'attacco bianconero

Dei dieci gol segnati dalla Juve in Serie A cinque li ha fatti Dusan Vlahovic. Nonostante le critiche mosse al bomber serbo, infatti, il classe 2000 si sta dimostrando il principale riferimento offensivo della squadra di Thiago Motta. Certo, qualche prestazione sottotono e qualche gol sbagliato di troppo hanno fatto storcere il naso ai tifosi, ma sembra proprio che la Vecchia Signora non possa fare a meno di lui. In effetti aspettando il ritorno di Milik (se mai arriverà) Dusan è l’unico vero attaccante in rosa: gli esperimenti Nico Gonzalez e Weah hanno deluso e togliere Vlahovic dal campo sembra impossibile. O no?

Juve, le parole di Motta su Vlahovic

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, infatti, l’allenatore della Juve Thiago Motta ha spiegato: “Vorrei immaginare che Vlahovic fosse al 100% in tutte le gare, però sappiamo perfettamente che può succedere che non sia così. Per domani sta bene e giocherà, per le sfide successive lo vedremo giorno dopo giorno. Chi potrebbe giocare al suo posto? In tanti potrebbero giocare da centravanti, dipende da come uno lo vede. Può essere fisso o che si muove, ognuno con le sue caratteristiche può occupare quello spazio lì”.