Juve, Milik sui social: “Quanto ca**o mi manca tutto questo”

Il messaggio sui social di Milik sembra quasi un grido d'aiuto: le ultime novità sul recupero dell'attaccante della Juve

8 giugno 2024. Era inizio estate quando Milik ha subito un infortunio al ginocchio. Da quel giorno l’attaccante polacco non è più tornato a disposizione. Un recupero lungo e travagliato, che sarebbe dovuto durare pochi mesi e che sta invece diventando una lunga e lenta agonia. Lo è per i tifosi della Juve costretti a vedere la squadra senza un attaccante di riserva e lo è ancora di più per il bomber polacco. Il classe 1994 su Instagram ha scritto: “Quanto cazzo mi manca tutto questo! Mi mancano le partite. Non vedo l’ora di tornare in campo, più forte e affamato che mai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik)

Juve, quando rientra Milik?

Ma quando è previsto il rientro in campo di Milik? Difficile a dirsi. I tempi di recupero si sono allungati mese dopo mese e ora sembra che il polacco possa tornare a disposizione per il 2025. Sembra, però, nulla di certo. Proprio per questo Giuntoli si è già messo alla ricerca di rinforzi offensivi, attaccanti di riserva che possano far riposare Vlahovic nel momento del bisogno. Lucca, David e nelle ultime ora Bonny: i nomi non mancano ma per il momento non ci sono trattative ufficiali in atto.