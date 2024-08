Intervistato da Sky Sport l'ex Juve Lilian Thuram ha parlato degli scambi di messaggi sui social dei suoi due figli

Da questa stagione in Serie A ci sarà uno scontro tra fratelli: Marcus e Khephren, figli di Lilian Thuram, giocano infatti nell’Inter e nella Juve. Se il derby d’Italia è ancora lontano, la sfida sui social a colpi di messaggi scherzosi è già iniziata.

Juve, le parole di Lilian Thuram

Intervistato da Sky Sport il padre, nonchè ex Juve, ha detto: “Non mi piace parlare molto dei miei figli, a dire il vero. Credo che stiano vivendo la loro epoca, provano a fare le cose per bene. Basta, non so cos’altro aggiungere. Se è strano che messaggiano tra di loro sui social? Io sono vecchio, non so cosa facciano sui loro profili. Andrò a controllare, spero non facciano cose strane“.