Juve, affare di famiglia: la gioia social di Lilian e Khephren Thuram

Tramite un tweet suggestivo, la Juve ha pubblicato il "passaggio di consegne" di Lilian Thuram al figlio Khephren con la maglia bianconera

Una famiglia vincente, una famiglia dalle tinte bianconere. Il post pubblicato su X dalla Juventus nel quale sono immortalati Lilian e Khephren Thuram è allo stesso tempo tenera, gioiosa, ma fa anche estremamente suggestiva. Dopo Lilian, che ha fatto la storia con questa maglia, ora, le speranze della Juve ricadono su Khephren, per il quale si sono investite cifre importantissime per prelevarlo dal Nizza. Le stesse che auspicano un ritorno tra i protagonisti, in Italia e in Europa, esattamente come per il padre.

Tutta la felicità della famiglia Thuram

Eppure, nello scatto social, commentato dalla Juventus con un semplice doppio cuore bianco e nero, a emergere è tutta la genuinità di un momento così importante. Nell’immagine, dietro al logo della sede bianconera, si vede Lilian Thuram tenere in braccio Khephren che a sua volta sostiene la sua nuova maglia con il numero in bella vista. Sorrisi ampi che trasmettono con ogni probabilità lo stesso loro entusiasmo anche ai tifosi de La Vecchia Signora. Si sogna una stagione importante, magari scucendo il tricolore sulla maglia di un altro campione della famiglia Thuram, ovvero l’attaccante dell’Inter, Marcus. Alla sua prima stagione, anch’egli ha mostrato tutto l’incredibile talento di una famiglia di campioni.