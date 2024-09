Social, l’addio di De Sciglio: “Juve sempre nel mio cuore”

Tramite il suo profilo social, Mattia De Sciglio ha pubblicato il suo commiato alla Juventus: per il giocatore c'è spazio solo per l'affetto

Sette anni interrotti dalla parentesi al Lione. Questo è il tempo che Mattia De Sciglio ha trascorso tra le fila della Juventus, conquistando ben sette trofei. Questo prima di salutare il bianconero e trasferirsi, a titolo temporaneo, all’Empoli all’età di quasi 32 anni. Sebbene quello con La Vecchia Signora è di fatto un arrivederci, con il suo rientro probabile alla Continassa al termine della stagione sportiva, per tutti, a partire dal giocatore, sembrerebbe evidente che la sua carriera in bianconero sia pressoché conclusa. Come detto, lo ha capito lo stesso giocatore, ieri impegnato nella conferenza di presentazione presso il centro sportivo del suo nuovo club. Nonostante questo e l’allenamento sostenuto, De Sciglio ha trovato il modo di pubblicare attraverso il suo profilo social Instagram un messaggio di commiato alla Juventus. Per il giocatore, spazio solo ai bei ricordi e all’affetto verso club e compagni, nel quale ha conquistato la quasi totalità dei suoi trofei.

Il messaggio social di De Sciglio

“Dopo tanti anni è difficile lasciare un posto che era diventato casa. Le emozioni sono tante, ho conosciuto persone incredibili che lavorano ogni giorno dentro alla Continassa, ho avuto la fortuna di vivere lo spogliatoio con compagni che per me sono diventati una seconda famiglia, ci sono state gioie grandissime per i trofei vinti, ma anche momenti difficili, e ci tengo a dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia, non posso che essere orgoglioso. Tutto questo mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore. Grazie a tutti quelli che mi hanno sempre supportato, per me è stato molto importante. La Juventus e questa città rimarranno sempre nel cuore mio e della mia famiglia perché sono diventate casa nostra”.