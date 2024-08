Social Juve, tris di auguri di compleanno

Attraverso i suoi canali social, la Juventus ha colto l'occasione di fare gli auguri di compleanno, tra giocatori del passato e del presente

Auguri per tre. Il 12 agosto 2024 è un giorno speciale per tre uomini che sono passati, con fortune diverse, alla Juventus. In data odierna compiono gli anni, in ordine crescente di età, Matthijs De Ligt (25), Arthur (28) e Mark Iuliano (51).

Gli auguri della Juventus

Il club bianconero non dimentica nessuno. Al messaggio (Tris di compleanni in questo lunedì: tanti auguri!) sono accompagnate tre foto. La più grande è per Arthur: il giocatore brasiliano, nonostante sia considerato fuori dal progetto della Juventus, è messo in evidenza sugli altri). Poi, dall’alto verso il basso, è il turno dell’ex Juve (in pienissima attività) De Ligt che, tra vicende campo ed extra campo, sta vivendo un momento molto particolare. Infine, ma non per importanza, è il turno di Mark Iuliano, ex difensore bianconero dal 1996 all’inizio 2005, che ha vinto con la Juventus ben dieci trofei.