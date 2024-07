Norimberga-Juve, l’analisi social di Locatelli da capitano

Tramite il profilo social, Locatelli ha commentato la sconfitta della Juventus con il Norimberga nel quale è stato capitano nel primo tempo

Il debutto di luglio della Juventus in amichevole contro il Norimberga non è stato di quelli che si vuole ricordare. Una squadra rimaneggiata ha perso per 3-0, dimostrando quando lavoro deve ancora essere fatto. Un concetto ripreso anche da Manuel Locatelli che, attraverso il suo profilo Instagram, ha sfoggiato la fascia al braccio con il quale si è presentato nella prima frazione di gara.

Le parole di Locatelli

Un attestato di fiducia per il centrocampista, al centro del progetto anche con il cambio alla guida tecnica della Juventus. Ecco le parole espresse sul match di ieri: “Un risultato negativo al termine di un periodo positivo di lavoro, con la voglia di migliorare giorno dopo giorno in vista dell’inizio del campionato”.