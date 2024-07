I TOP e FLOP di Norimberga-Juve: Vlahovic al palo, disastro Djalò

Dal palo di Vlahovic su calcio di rigore alle idee fresche di Fagioli e Adzic: i top e flop di Norimberga-Juve

Niente da fare per la Juve, battuta 3-0 nell’amichevole contro il Norimberga. I bianconeri non sembrano aver ancora appreso a pieno i nuovi schemi tattici di Thiago Motta, troppo spesso spaesati e poco attenti, di certo stanchi per via della preparazione estiva.

Le pagelle della Juve

Sono ben pochi i giocatori a salvarsi. Bene nella ripresa Perin, autore di alcune buone parate, così come Weah. L’americano è sembrato il più in forma di tutti, tanto da mettere in difficoltà la difesa avversaria e subire un fallo da rigore. Positivo anche l’ingresso in campo di di Adzic e Fagioli, sicuramente propositivi.

Bocciato Djalò, disastroso nel primo tempo, così come Vlahovic. L’attaccante serbo sarebbe dovuto entrare per spaccare la partita e invece il suo calcio di rigore si è stampato contro il palo. Particolarmente distratti anche Locatelli, Gatti e Cambiaso, non ancora al meglio della condizione. Rimandato Thuram: era davvero in campo?