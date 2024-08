Juve, Chiesa scalda i motori: nel post social è “Focused”

Nonostante i dubbi attorno al suo conto, Federico Chiesa ha ricominciato a correre per la Juventus senza lesinare l'impegno in allenamento

Federico Chiesa rischia di diventare uno dei tempi più roventi del calciomercato della Juventus. Il calciatore, in scadenza di contratto, non rappresenterebbe più una priorità nelle strategie societarie e nelle idee del nuovo allenatore, Thiago Motta. Nonostante ciò, il calciatore dimostrerebbe ancora una volta la sua dedizione e professionismo.

Il post social di Chiesa

Attraverso il suo profilo Instagram, Chiesa ha pubblicato un immagine nel quale si prepara a iniziare l’allenamento con la Juventus. Per il giocatore si tratta di uno tra gli altri, ma nel quale, come egli stesso riporta è “Focused”. Il post è stato inoltre commentato da Dusan Vlahovic, compagno di reparto, a dimostrazione dei buoni rapporti interni che permarrebbero in gruppo.