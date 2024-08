Dall'Inghilterra continuano ad arrivare notizie che riguardano il Mondo Juve, con tanti talenti bianconeri che piacciono alle big di Premier League

Dall'Inghilterra continuano ad arrivare notizie che riguardano il Mondo Juve, con tanti talenti bianconeri che piacciono alle big di Premier League. L'ultima indiscrezione lanciata questa mattina parla di un accordo che potrebbe essere trovato nelle prossime ore:

A rivelare questa indiscrezione è il Guardian che da sempre segue da vicino le notizie di mercato inglese. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, l'operazione sarebbe vicina alla chiusura con l'Arsenal pronto a prendere un talento in casa Juve:

Alvaro Morata potrebbe finire all'Arsenal per "soli" 37 milioni. Il Guardian è sicuro di questo, con l'attaccante spagnolo che è sempre più vicino alla Premier League. L'operazione che avrebbe del clamoroso sembra favorire prevalentemente i gunners, con la Juve che difficilmente riuscirà a tenere Morata:

Secondo il tabloid inglese, Morata tornerà al Real Madrid per circa 30 milioni di euro che eserciterà il diritto di recompra, per poi girare l"attaccante spagnolo all'Arsenal per poco meno di 40 milioni. Visto l'addio ormai certo di Morata, la Juve si sta già cautelando per sostituirlo ed è pronta ad affondare per il nuovo attaccante: