Secondo quanto riportato dal sito le10sport.com la Juve avrebbe deciso di dire addio a un suo giocatore e sia il Napoli che il Borussia Dortmund puntano su di lui

BOCCIATO

Nelle ultime ore arrivano notizie che scrivono il futuro del mercato bianconero. Secondo quanto riportato dal sito le10sport.com la Juve avrebbe deciso di dire addio a un suo giocatore e sia il Napoli che il Borussia Dortmund potrebbero puntare su di lui: CONTINUA A LEGGERE

ADDIO

Il futuro di Mario Lemina è sempre meno chiaro e nelle ultime ore si inizia a parlare di un possibile addio. Secondo quanto riportato dal sito francese le10sport.com la Juve non riscatterà Lemina che comunque riuscirà a trovare squadra il prossimo anno. Il Marsiglia infatti vuole monetizzare grazie al mediano del Gabon e per questo motivo in estate tornerà sul mercato. Dall’Inghilterra Arsenal e Leicester hanno messo gli occhi su Lemina, che nonostante i diversi infortuni in questa stagione si è messo in luce quando è stato chiamato in causa. In Italia anche il Napoli potrebbe pensare allo juventino per rinforzare la mediana, mentre in Spagna sono Siviglia e Valencia molto interessate. La squadra favorita, sempre secondo il sito francese, sarebbe però il Borussia Dortmund che nelle ultime ora ha allacciato i primi rapporti con l’entourage di Mario Lemina, che accetterebbe di buon grado il trasferimento in giallonero. Non solo Lemina, la Juve potrebbe dire addio ad altri giocatori che sono stati bocciati da Max Allegri in questa stagione: CONTINUA A LEGGERE