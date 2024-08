MERCATO – Morata, che assist alla Juve! Ora si tratta con il Real

MORATA E’ un Alvaro Morata a tutto tondo quello di oggi che ha parlato dalla Spagna e l’attaccante della Juve ha voluto togliere tutti i dubbi, chiarendo la sua posizione: CONTINUA A LEGGERE LE PAROLE “Sto molto bene, il fastidio ormai è passato e sono pronto per mettermi a disposizione dell’allenatore. Qualora dovesse chiamarmi in

MORATA

E’ un Alvaro Morata a tutto tondo quello di oggi che ha parlato dalla Spagna e l’attaccante della Juve ha voluto togliere tutti i dubbi, chiarendo la sua posizione: CONTINUA A LEGGERE

LE PAROLE

“Sto molto bene, il fastidio ormai è passato e sono pronto per mettermi a disposizione dell’allenatore. Qualora dovesse chiamarmi in causa, sarò pronto per giocare contro la Repubblica Ceca. Il mio futuro? Io sono molto tranquillo, sto alla Juve e lì mi sento a casa. Adesso però voglio solo pensare all’Europeo, che sarà molto importante per me visto che è la mia prima competizione importante con la maglia della Spagna. Ad oggi sono un giocatore della Juve e finché qualcuno non mi dirà il contrario non ci voglio pensare, al momento penso solo ad essere il centravanti della Spagna, una responsabilità molto importante che genera pressione, ma io sono pronto per ricoprire questo ruolo. Ci sono molte nazionali di livello, è difficile dire chi è al momento la favorita per la vittoria finale. Sono tante le pretendenti al titolo ma una cosa è certa, nessuno avrà voglia di affrontare la Spagna a Euro2016.” Intanto Hernanes spara a zero sul Brasile e parla della Juve: CONTINUA A LEGGERE