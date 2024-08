MERCATO – L’Arsenal piomba su una riserva bianconera, ma per la Juve è incedibile

redazionejuvenews

RISERVA Nelle ultime ore l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni per una delle riserve bianconere. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Daily Express Arsene Wenger sarebbe pronto a tutto per strappare alla Juve il giocatore, ma i bianconeri non hanno intenzione di cedere: CONTINUA A LEGGERE [fncvideo id=”154221″] INCEDIBILE Nonostante i titolari siano Bonucci, Barzagli e Chiellini, la Juventus