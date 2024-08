Mercato Juve – Esperienza e talento, i 2 nomi fatti da Allegri a Marotta

La Juventus è sempre in cerca di un difensore per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

RINFORZO IN DIFESA

La Juve è sempre in cerca di un difensore. Sono stati fatti tanti nomi in questi giorni e nelle ultime ore si è tornato a parlare di un giocatore già inseguito dal club bianconero, ma non solo. Oggi è stato fatto un nuovo nome per la prossima stagione: CONTINUA A LEGGERE

ESPERIENZA

Si tratta di Branislav Ivanovic, difensore del Chelsea dal 2008. Classe 1984, il serbo è un giocatore di esperienza, che ha vinto tutto in carriera con la maglia dei Blues. Inizialmente impiegato come centrale difensivo, ricopre spesso il ruolo di terzino destro, in quanto unisce alle spiccate doti difensive una notevole propensione offensiva. La Juventus sta pensando a lui per rinforzare il reparto, ma ci sono altri nomi per la prossima stagione: CONTINUA A LEGGERE

TALENTO

Un altro giocatore per la difesa che è tornato di moda è quello di Aleksandar Dragovic, difensore della Dinamo Kiev con una quotazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche la Roma di Luciano Spalletti ha messo gli occhi sui due starnieri. Ivanovic è solo uno dei tanti giocatori del Chelsea che la dirigenza bianconera sta pensando di portare a Torino: CONTINUA A LEGGERE