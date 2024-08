MERCATO – Juve avvisata, anche il Napoli e un club straniero sul giocatore

Scudetto assegnato, si. Eppure sul mercato la sfida tra Juve e Napoli sembra non avere fine

SFIDA JUVE-NAPOLI

Scudetto assegnato, si. Eppure sul mercato la sfida tra Juve e Napoli sembra non avere fine. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, tutti e due i club puntano allo stesso giocatore. Tra giovedì e venerdì, l'agente del calciatore sarà a Milano proprio per parlare del suo futuro. Anche un top club estero sembra deciso ad acquistarlo:

TERZO INCOMODO

Occhio anche al Manchester United specialmente nel caso in cui sulla panchina dovesse sedersi José Mourinho. Il portoghese infatti sta rivoluzionando la squadra per tornare competitiva, dopo una stagione deludente. L'ex allenatore interista è rimasto incantato dal giocatore e adesso lo vuole a tutti i costi:

IL GIOCATORE

André Gomes è uno degli obiettivi principali di Marotta. Il giocatore ha un contratto con il Valencia fino al 2020 e il suo cartellino è valutato circa 30 milioni di euro. La cifra da spendere è importante e la concorrenza è tanta.

Intanto la Juve valuta le possibili alternative…