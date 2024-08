MERCATO – Eccolo Allegri, il trequartista che tanto volevi arriva da Manchester

Il giocatore potrebbe diventare bianconero quest'estate

MANCHESTER CITY

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista di livello per migliorare la qualità della rosa in vista della prossima stagione. La società bianconera ha abbandonato la pista Yaya Touré, ma ha nel mirino un altro giocatore dei Citizen. Giocatore dotato di un’ottima tecnica di base e di un eccelso controllo di palla, fa del dribbling la propria forza, agendo prevalentemente sulla trequarti. Queste sue qualità ne han fatto per molti anni uno dei giocatori più forti del mondo nel proprio ruolo: CONTINUA A LEGGERE

TREQUARTISTA

Come riportato da Sport Bild, Samir Nasri è nella lista dei partenti del Manchester City di Pep Guardiola. Sulle tracce del fantasista francese c’è da tempo la Juventus, ma anche lo Spartak Mosca. L’allenatore spagnolo ha deciso di portare in Inghilterra Lewandowski, spianando la strada alla Juve per il centravanti tanto desiderato: CONTINUA A LEGGERE