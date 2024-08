L’ACCUSA – “Se ne andrà dalla Juventus per colpa di Allegri”

L’ACCUSA Ha del clamoroso quanto emerso nelle ultime ore in casa Juve. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, ci sarà un addio dovuto al pessimo rapporto con Massimiliano Allegri, una notizia che ha spiazzato i tifosi della Juve: CONTINUA A LEGGERE [fncvideo id=”156173″] ADDIO Alvaro Morata ha deciso di lasciare la Juve per le troppe

Ha del clamoroso quanto emerso nelle ultime ore in casa Juve. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, ci sarà un addio dovuto al pessimo rapporto con Massimiliano Allegri, una notizia che ha spiazzato i tifosi della Juve:

Alvaro Morata ha deciso di lasciare la Juve per le troppe panchine di questa stagione. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo As, secondo cui l'attaccante bianconero avrebbe deciso di diventare un protagonista lontano da Torino. Per questo il suo agente sta già lavorando e ha presentato le offerte ufficiali:

L'agente di Morata sta già lavorando per piazzarlo e ieri è stato a Madrid per parlare con il Real. Alvaro non vuole fare la riserva e per questo non rimarrà alle merengues, molto probabilmente andrà in Premier e l'offerta presentata dal suo agente al Real è quella dell'Arsenal. Offerti oltre 50 milioni ai madrileni e 8 milioni netti a stagione al centravanti della Juve.