E’ già sfida Scudetto: Roma e Juve a duello per l’astro nascente

SFIDA SCUDETTO

Juventus e Roma iniziano a sfidarsi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato poche ore fa, le due big italiane starebbero lavorando sullo stesso nome e potrebbe scatenarsi un’asta tra bianconeri e giallorossi: CONTINUA A LEGGERE

L’OBIETTIVO

L’attaccante del Rennes Ousmane Dembele scatenerà una vera e propria asta di mercato nella prossima estate con tutte le big europee protagoniste. Classe 1997, Dembele quest’anno si è affermato come uno dei talenti più puri e interessanti del calcio francese e in estate lascerà sicuramente il Rennes. Secondo quanto riportato dal portale transalpino mercato365.com il ragazzo ha tantissime richieste per la prossima stagione, alcune delle quali arrivano anche dall’Italia. Juventus e Roma sono le squadre interessate, che però dovranno fare i conti con la concorrenza di altre grandi squadre come Barcellona e Borussia Dortmund. Intanto la Juve fiuta il grande affare: CONTINUA A LEGGERE