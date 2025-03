Zaniolo: “Atalanta? Non mi sentivo al 100% nel progetto”

Nicolò Zaniolo ha parlato del suo addio all'Atalanta: l'esterno offensivo ha spiegato come in nerazzurro il giocatore non si sentisse centrale

Intervistato per DAZN, Nicolò Zaniolo, esterno offensivo della Fiorentina, ha spiegato i motivi del suo addio all’Atalanta. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto grandi partite, soprattutto in Champions, ma anche in campionato stavamo facendo molto bene, però un giocatore vuole giocare, vuole essere al 100% all’interno di un progetto e quindi ho preferito cambiare. All’Atalanta la squadra vinceva sempre e c’era anche poco spazio per me, ho deciso di venire a Firenze per rimettermi in gioco. Sono molto felice qui perché comunque ritorno dove sono cresciuto e dove tutto è iniziato, spero di fare belle e grandi cose. È stato come tornare a casa, ho rivisto persone che mi hanno fatto crescere, che mi hanno preso quando ero un bambino e ho ritrovato qua quando sto maturando. Sono rimasto molto impressionato da tutto quello che c’è intorno alla Fiorentina e dalle persone che ci lavorano dentro”.

Zaniolo: “Ruolo? Preferisco giocare a destra”

Il calciatore ha proseguito: "Ruolo preferito? Posso farne tanti a centrocampo e in attacco, soprattutto nei 3-4 giocatori offensivi. Nasco da mezzala, destra e sinistra, all'inizio della mia carriera. Poi sono stato spostato sulla fascia destra e mi sono trovato molto bene, quello è il mio ruolo principale, ma dove il mister sceglie io gioco perché è un gioco di squadra e di collettivo. Posso fare tutti i ruoli in attacco, ma preferisco quello a destra".