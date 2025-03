Juve, Fortunato: “L’Atalanta è uno dei top club italiani”

Fortunato ha parlato delle ambizioni dell'Atalanta avversario della Juve in Serie A: per il doppio ex, i nerazzurri sarebbero un top club

Intervistato per TJ, Daniele Fortunato ha parlato del prossimo avversario della Juventus, l’Atalanta allenato da mister Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: “In caso di successo i nerazzurri potrebbero alimentare il sogno Scudetto. Ormai è da anni che sta facendo cose straordinarie. Rispetto a Torino, a Bergamo c’è un altro modo di vedere il calcio. Qualsiasi risultato ottenuto quest’anno, verrà sicuramente preso in positivo. Gasperini, indipendentemente dalla posizione di classifica, sta facendo la storia dell’Atalanta. Ai miei tempi, quando indossavo questa maglia, eravamo veramente una provinciale, oggi invece la Dea è uno dei top club in Italia”.

Fortunato: “Lo Scudetto all’Atalanta sarebbe un risultato storico”

Il doppio ex della sfida ha proseguito: “La vittoria dell’Atalanta equivarrebbe a quella del Verona di metà anni ’80, sarebbe un successo sportivo fuori dall’ordinario. Sarebbe sorprendente anche se dovesse vincerlo la Juve, ma qui parliamo di una squadra che ogni anno viene costruita per farlo e a livello di rosa è molto vicina all’Inter. Però per i nerazzurri sarebbe storico, quante squadre di provincia sono riuscite a trionfare in campionato?“. Infine, sul pronostico, Fortunato ha detto: “E’ sempre una domanda difficile a cui rispondere, perché sono legato ad entrambi i club. La Juve è favorita, 60 a 40, ma cercherò di seguire il match in maniera distaccata proprio per l’amore che provo per Juve e Atalanta”. Leggi anche il punto sugli infortunati in casa Juventus <<<