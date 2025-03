Juve, il punto sugli infortunati in vista dell’Atalanta

Le ultime novità sulle condizioni degli infortunati in casa Juve in vista della sfida di Serie A contro l'Atalanta

Dopo la vittoria contro il Verona la Juve si prepara a sfidare l’Atalanta, match in programma domenica alle 20:45. Per i bianconeri sarà una partita importantissima, visto che sfideranno la terza in classifica. Se la squadra di Thiago Motta vorrà davvero lottare per lo scudetto dovrà vincere a ogni costo. Sono vietati errori o cali di concentrazione. Il tecnico bianconero dovrà però fare i conti con diverse assenze: come stanno gli infortunati?

Juve, le ultime novità sugli infortunati in vista dell’Atalanta

A fare il punto della situazione è stato Tuttosport, secondo cui potrebbe rientrare Renato Veiga. Il difensore portoghese ha lavorato a parte nella seduta d’allenamento di ieri e potrebbe quindi tornare tra i convocati. Per quanto riguarda invece Conceicao, Savona e Douglas Luiz bisognerà avere ancora pazienza: se ne riparlerà nei prossimi giorni. Pienamente recuperato, invece, Kalulu che è già sceso in campo contro il Verona e si candida ora per una maglia da titolare. A lasciargli il posto potrebbe essere uno tra Gatti e Kelly, ma non è da escludere che venga schierato come terzino destro. Nel frattempo la Juve pensa a una cessione clamorosa: è appena arrivato ma può già partire <<<