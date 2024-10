Serie A, Vanoli: “Il Torino dovrà fare di più senza Zapata”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato della perdita di Duvan Zapata per infortunio, esortando la squadra per il resto della Serie A

Intervenuto alla Palermo Football Conference, Paolo Vanoli, ha parlato il nuovo allenatore del Torino ingaggiato dopo la promozione con il Venezia in Serie A. Ecco le sue parole: “Ho fatto tutta la gavetta, una bellissima gavetta partita dall’Eccellenza, poi due anni in Serie D e l’opportunità di entrare nelle Nazionali giovanili come osservatori. Lì ho incontrato grandissimi maestri come Arrigo Sacchi e Antonio Conte, con il quale ho lavorato al Chelsea. Tutte le persone che ho incontrato hanno influenzato la mia carriera, ho avuto la fortuna di conoscere allenatore importanti e vincenti, che mi hanno insegnato a gestire”.

Vanoli: “Torino scelta semplice. Dispiaciuto per Zapata”

Il tecnico ha proseguito: “Russia? Indimenticabile e complicata, visto che dopo due mesi è scoppiata la guerra. Mi sono ritrovato, senza vergogna, a piangere in hotel e ho fatto soffrire la mia famiglia. A Mosca, parlando con l’ambasciatore, mi è stato chiesto di onorare il contratto perché Mosca era una città sicura. Devo dire che è vero, visto che se dovessero toccare Mosca scoppierebbe la terza guerra mondiale. Poi abbiamo vinto la Coppa, dopo 20 anni, ed è stato bellissimo e importantissimo per me. La scelta del Torino è stata semplice, ringrazierò sempre Cairo e Vagnati per avermi dato l’occasione di allenare un club che rappresenta la storia del calcio. Sento la responsabilità ed è una grandissima opportunità. Essere primo è stato piacevole ma dobbiamo guardare la realtà, spero di dare soddisfazioni. Mi dispiace tanto per il ragazzo, sappiamo quanto sia importante, ma tutti noi dovremo dare qualcosa in più per lui. Balotelli? Non parliamo di queste cose”.