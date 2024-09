Juve, attesa al Festival di Venezia per la produzione su Fagioli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della storia di Nicolò Fagioli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus continua ad ampliare i campi sui quali essere protagonista. A pochi mesi dalla creazione dello Juventus Creator Lab, il Club allarga ulteriormente i confini. L’edizione numero 81 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è il palcoscenico dal quale sono state presentate le ultime produzioni a tinte bianconere. Oggi, 4 settembre, è dunque una giornata storica, perchè vede proseguire la collaborazione con Giffoni Innovation Hub, iniziata in occasione del 54° Giffoni Film Festival: Juventus si immerge nell’atmosfera unica ed inimitabile della Laguna.

Un’intera giornata a tinte bianconere, in una delle città più legate in assoluto al mondo del cinema e dello spettacolo, con due proiezioni presso la Sala Laguna e un party serale ne La Villa – powered by Giffoni Hub a Venezia Lido. Nel prestigioso contesto dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Juventus ha presentato dunque l’ultima produzione Juventus Creator Lab Original: FRAGILE, che racconta l’ultima stagione di Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero”.

La storia di Nicolò Fagioli

“Quella di Nicolò Fagioli è una storia dal carattere universale, la storia di un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi. Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che merita di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali. Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire.

Conoscere e ammettere queste fragilità diventa un gesto di maturità e di crescita che può essere di ispirazione per chi vive, o ha vissuto, momenti di difficoltà nella propria vita. Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera.

«Juventus continua il suo percorso di innovazione, presentando l’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab nel prestigioso contesto del Festival del Cinema di Venezia. – ha dichiarato Marco Castellaneta, Media Director di Juventus – Una produzione unica nel suo genere, che ci auspichiamo possa aiutare, attraverso l’esperienza di Nicolò, a comprendere l’importanza del confronto in momenti di difficoltà come quelli da lui affrontati».