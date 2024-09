Juve, ancora Locatelli: "Nazionale? Focalizzato ancora di più" - JuveNews.eu

Le parole del centrocampista della Juve Manuel Locatelli: "L'Inter resta la favorita per la vittoria della scudetto"

Intervistato da Tuttosport Manuel Locatelli ha analizzato i prossimi incontri: “Genoa? Bello giocare a Marassi, l’obiettivo è vincere e voglio mandare un abbraccio a Malinovskyi per quello che gli è successo. Il Lipsia invece è una bella squadra che vuole tenere il palleggio con tanti giovani interessanti. Però noi dobbiamo pensare alla nostra partita: noi non dobbiamo fare tanti calcoli, in molti siamo giovani con poca esperienza in Champions e quindi dobbiamo viverla anche con la spensieratezza. Non è solo tensione. Serve l’atteggiamento avuto con il Psv”.

Juve, le parole di Locatelli

Sui nuovi arrivati: “Sono tutti forti, per cui non posso dire che uno emerge rispetto agli altri. Però c’è un aspetto che voglio sottolineare: tutti i nuovi mi hanno impressionato perché sono davvero dei bravi ragazzi. Da loro lo spirito di voler essere migliori”. Chiosa finale sulla Nazionale e la lotta scudetto: “Mancata convocazione? Non bisogna chiederlo a me. Dopo la delusione dell’Europeo mi sono focalizzato ancora di più, anche per centrare questo obiettivo della Nazionale. Per lo scudetto io credo che l’Inter resti la favorita, è la più completa Ma ci sono tante squadre buone, come il Milan che ha fatto un gran derby, il Napoli e noi siamo una grande squadra, non ci dobbiamo nascondere. Ma facciamo un passo alla volta”.